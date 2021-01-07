РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Сочи» 8 января на домашнем матче в КСК Ледовый дворец «Витязь», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«В пятницу, 8 января, в Подольске «Витязи» играют с ХК «Сочи» без зрителей. Начало матча в 17:00. Платная трансляция пройдет на сайте khl.ru. 22 матча в КХЛ провели соперники. Формальный перевес у сочинцев – девять побед, и две в овертаймах. У «Витязя» тоже 11 успешных матчей: семь – в основное время, по две в овертаймах и на буллитах. Разница шайб в пользу сочинцев: 70 – 59», - говорится в сообщении.

О силе команды «Сочи» говорит ее недавняя предновогодняя победа над идущей выше по рейтингу «Северсталью» со счетом 6:2, дублем отметился Сергей Шмелев. Это лишь одна победа в предыдущих шести матчах. Еще одна была достигнута в декабре в Риге со счетом 6:5 в овертайме, тогда дубль оформил капитан команды защитник Юрий Александров. После Нового года сочинцы успели сыграть дома дважды – уступили нижегородскому «Торпедо» 2:5, а в конце декабря проиграли и в Нижнем 1:4, а также всухую «Йокериту» 0:5.

Команда из южного черноморского порта в текущем сезоне успела поменять главного тренера – вместо Александра Андриевского на пост пригласили Евгения Ставровского из молодежной команды «Алмаз» Череповца. Наставник успел выиграть у «Витязя» со счетом 5:2, во время второго матча в КХЛ в Подольске 23 октября. Михаил Кравец и его подопечные взяли реванш 1 ноября в Сочи – 4:3 в овертайме. С тех пор прошло более двух месяцев. За это время сочинцы встряхнулись и с 10-го места пустились в погоню за девятью ушедшими вперед командами Западной конференции.

Сочинцы, отставая от 8-й позиции на 16 очков на двух третях турнирной дистанции, имеют лишь надежды на продолжение борьбы за путевку в плей-офф.

В таблице Западной конференции на девятом месте «Витязь» с 41 баллом в 41 матчах. На 10-м - ХК «Сочи» с 30 очками после 43 игр. Позади сочинцев в суммарной таблице КХЛ трое – «Куньлунь» с 27-ю, «Нефтехимик» с 26-ю и рижское «Динамо» с 21-м очком.

Во вратарской линии ХК «Сочи» играют Максим Третьяк – 23 матча и семь побед, и финн Юэль Лассинантти – 15 матчей, три победы. В середине ноября к команде присоединился Алексей Красиков из «Сибири», он провел матч против «Авангарда» 2:3, затем вышел на лед в игре против ЦСКА – на семь минут, пропустив один гол, и канул на месяц в запас. С середины декабря он вновь в обойме, провел полные игры с «Торпедо», СКА и «Йокеритом».