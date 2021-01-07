РИАМО - 7 янв. Спасатели «Мособлпожспаса» обследовали толщину льда на 62 водоемах региона и выявили опасные водные объекты, на которых слишком тонкий лед, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

По итогам акции опасность вызывают водоемы в 14 городских округах, где толщина льда менее 7 сантиметров.

«Спасатели настоятельно рекомендуют обходить следующие водные объекты стороной: река Лопасня в Чехове, река Ока в Серпухове, Кашире, Луховицах и Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Клязьма в Ногинске, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Городиловка в Ступине», - говорится в сообщении.

Также тонкий лед выявили на реке Пахра в Подольске, реке Гнилуша в Домодедове, реке Нахабинка в Красногорске, реке Нерская в Воскресенске, озере Островное в Воскресенске, озере Светлое в Воскресенске, Озернинском водохранилище в Рузе, Рузском водохранилище, Верхне-Рузском водохранилище в городе Шаховская, Можайском водохранилище.