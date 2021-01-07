РИАМО - 7 янв. В районе 65-го километра МКАД произошла дорожная авария, столкнулись две машины, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 65-го километра МКАД в районе Мякининского проезда столкнулись два автомобиля, в результате ДТП одна машина перевернулась», - говорится в сообщении.

Детали инцидента уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Скорая помощь, Госавтоинспекция, эвакуаторы и столкнувшиеся машины находятся в правом ряду.