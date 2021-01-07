РИАМО - 7 янв. В Подмосковье и Москве на предстоящей неделе ожидаются морозы до минус 27 градусов, что ниже климатической нормы на 10 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В конце этой недели синоптики прогнозируют скоротечные заряды снега, сугробы в Москве могут подрасти с 21 сантиметра до 27 сантиметров.

«В ночь на понедельник резко похолодает до минус 15 – минус 20 градусов, местами минус 20 – минус 25, а днем минус 11 – минус 16, во вторник под утро минус 19 – минус 24, местами минус 27, после полудня всего минус 13 – минус 18, что аномально холодно и на 10 градусов ниже положенного в середине зимы», - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, таких морозов в Московском регионе не было с 2018 года.