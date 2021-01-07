РИАМО - 7 янв. Дорожные службы Московской области справляются с последствиями сильного снегопада, который прошел в рождественскую ночь, в настоящее время ведутся работы по очистке дорог, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожные службы Подмосковья оперативно реагируют на погодные условия. Ведут работы по очистке проезжей части на основных региональных дорогах, проездах по маршрутам общественного транспорта», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что главный приоритет — обеспечить безопасный проезд по основным магистралям региона. При необходимости будет задействована дополнительная техника.
В Московском регионе в результате сильного снегопада выпало около 5% от месячной нормы осадков.
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