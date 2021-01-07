РИАМО - 7 янв. Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил россиян о новом способе телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, заставляя потенциальную жертву саму связаться с ними, сообщает РИА Новости.

«Это новая история, год назад ее не было. Злоумышленники звонят и сбрасывают, чтобы обманывать системы автоматической фильтрации звонков. Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее», - сказал Голованов.

Он уточнил, что система фильтрации звонков после каждого входящего вызова предлагает пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если абонент отметит номер как спам, то затем при входящем звонке будет предупреждение об этом.

По статистике Kaspersky Who Calls, в стране за год среди всех входящих звонков с неизвестных номеров спам составил 63%, а подозрение на мошенничество — 5,9%.

Эксперт отметил, что системы фильтрации звонков анализируют только входящие вызовы, а исходящие нет, так как никто не думал, что абоненты сами будут звонить злоумышленникам.

«Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников», - пояснил Голованов.

По его словам, чтобы не стать жертвой обмана, не стоит разговаривать с якобы службой безопасности банка или какой-либо другой службой.​