РИАМО - 7 янв. В Московской области активно устраняют последствия снегопада, который прошел в рождественскую ночь, в уборке задействовано более 8 тысяч дворников, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В настоящее время в уборке от снега и наледи дворовых и общественных территорий задействовано порядка 8053 дворников и 868 единиц спецтехники», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

От снега и наледи уже расчистили 9,68 миллиона квадратных метров дворов, обработано реагентами 9,44 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек. Кроме того, вывезено 1374 кубических метра снега.

«В первую очередь делаем упор на подходы к подъездам, детские площадки. Для нас важен прежде всего комфорт и безопасность жителей», - подчеркнул министр.

По действующему в Подмосковье регламенту зимней уборки территорий, подмести снег нужно в течение двух часов после выпадения 2 сантиметров осадков, а убрать ледяные накаты – в течение пяти часов после образования гололеда.

Обработка территории противогололедными материалами должна быть проведена через два часа после завершения снегопада. Вывозить снег должны не позднее пяти суток после снегопада.