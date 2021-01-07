РИАМО - 7 янв. С 8 января в Москве вводятся изменения в работу общественного транспорта, так, остановка «Волгоградский проспект, 45» для автобусов №№74, 161, М89, Т27, Т38, Н5 переносится на 100 метров назад, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 9 января изменятся автобусные маршруты в районе пересечения Волоколамского шоссе и МКАД. Автобус №252 будет курсировать от станции метро «Планерная» вместо Трикотажного проезда по Волоколамскому шоссе до Новотушинского проезда, далее привычным маршрутом к станции метро «Митино». Автобусы №№631 и 640 при движении от станции метро «Тушинская» вместо Трикотажного проезда будут следовать по Волоколамскому шоссе», - добавляется в сообщении.

Кроме того, маршрут №777 после остановки «Спас» в сторону центра будет ехать на разворот у перекрестка с Походным проездом. Автобус С11 из Строгина также будет двигаться с разворотом на перекрестке с Походным проездом.

У ряда маршрутов появятся новые остановки. Для автобусов №№777, С11 – МЦД «Трикотажная». Но для маршрутов №№252, 631, 640 данный пункт будет перенесен с Трикотажного проезда на Волоколамское шоссе и будет совпадать с остановками автобусов №№777 и С11.

Как изменятся тарифы на проезд в транспорте в Московском регионе в 2021 году>>