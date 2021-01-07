РИАМО - 7 янв. Несколько монументов и десятки мемориальных досок были установлены на территории города в прошлом году, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Летом в сквере на Комсомольской площади открыли памятник железнодорожникам — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, внесшим вклад в победу над фашизмом», - говорится в сообщении.

В мае на углу Большой Никитской улицы и Леонтьевского переулка была установлена памятная доска сотрудникам ТАСС, которые освещали события ВОВ. А в декабре в Екатерининском парке появился памятный знак в честь 6-й дивизии московского народного ополчения. Кроме того, была установлена мемориальная доска Герою Советского Союза Виктору Юдину.

В год 100-летия Театра имени Вахтангова был открыт бронзовый памятник создателя культурного учреждения, также 14 декабря к 85-летию со дня рождения актера Олега Табакова был установлен его памятник. В ноябре состоялось открытие мемориальной доски Владимиру Этушу.

Также в мегаполисе были открыты памятные доски режиссеру Станиславу Говорухину, народному артисту СССР дрессировщику медведей Валентину Филатову, художникам СССР Гелию Коржеву и Алексею Грицаю, поэту-фронтовику Евгению Аграновичу.

В начале декабря по адресу: улица 3-я Тверская-Ямская, дом 48, была установлена мемориальная доска экс-мэру Москвы Юрию Лужкову.

В прошлом году также были установлены памятные доски ученым Авраамию Завенягину, Андранику Петросьянцу, Михаилу Первухину, Антону Вольскому, Марату Тищенко, Борису Рунову, Владимиру Виноградову и Ефиму Славскому.

Кроме того, на аллее спортивной славы комплекса «Лужники» открыли мемориал первым самбистам - Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву.​​