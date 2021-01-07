РИАМО - 7 янв. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в четверг днем задержали и отменили 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове отменили и задержали по четыре рейса. В аэропорту Шереметьево задержаны три рейса, отмен нет. В Домодедове задержали семь прилетов и вылетов, отменили три.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, два рейса задерживаются, отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Московском регионе прошел сильный снегопад. Выпало порядка 5% от месячной нормы осадков. Также в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 8 января.