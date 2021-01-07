РИАМО - 7 янв. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и главы региональных управлений ведомства назвали эпидемиологическую обстановку по коронавирусной инфекции в стране стабилизирующейся, пишет в четверг газета «Известия».

«В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости Covid-19», — говорится в сообщении.

В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения. При этом в субъектах РФ разброс данного значения составляет от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч жителей.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в новогодние праздники в стране наблюдается стабилизация ситуации с пандемией Covid-19.

Всего в РФ выявлено 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, скончались 60 457 человек с подтвержденным Covid-19, выздоровели 2 709 452 пациента.​

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Россиянам рассказали об идеальном моменте для вакцинации от Covid‑19. Лучше всего вакцинироваться от Covid-19, когда число антител будет приближаться к «серой зоне».

- Еще 1491 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Подмосковье. Всего в Подмосковье выздоровели и выписались 122 243 Covid-пациента.

- 1228 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.Общее число зарегистрированных случаев с начала пандемии превысило 164 тысяч.

- Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране. В России суточный показатель по инфицированию за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тысяч населения.

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.