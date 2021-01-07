РИАМО - 7 янв. Чтобы поддержать свой иммунитет в зимнее время, следует принимать витамин D, есть больше овощей и фруктов, а также уделять достаточно времени отдыху, сообщила РИАМО врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Мы солнцезависимые личности. Все наши системы заточены под свет, а зимой световой день очень короткий. Поэтому зимой наша активность должна резко уменьшаться и больше времени должно уделяться сну», - сказала Ярцева.

По словам врача, если не спать в темное время суток, то организм может воспринять такое состояние как стрессовое.

«В зимний период у нас гораздо больше, чем летом, затрачивается энергии для выполнения такого же количества нагрузки. Как минимум в два раза больше. Соответственно, мы должны давать себе больше возможностей восстановиться», - добавила Ярцева.

По ее словам, если зимой нет возможности отвести больше времени на сон, то нужно меньше работать, или наоборот - больше спать, если приходится много трудиться. Это поможет достичь здорового баланса между нагрузками и отдыхом.

Ярцева подчеркнула, что поддержку иммунитету также оказывает витамин D, который вырабатывается под действием солнца. Кроме того, его можно регулярно принимать в виде капель в качестве пищевой добавки.

Врач также рассказала, что улучшить иммунитет помогают сезонные фрукты и овощи. Например, сейчас актуальны хурма и фейхоа, в которых содержится много полезных микроэлементов. Кроме того, зимой полезно есть яблоки.

«Состав фруктов и овощей меняется (в зависимости от времени года - ред.). Но все равно в день человек должен употреблять большое количество свежих фруктов и овощей. И это самый верный способ получения витаминов», - заключила Ярцева.