РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 янв. Детей, находящихся на лечении в инфекционном отделении Мытищинской городской клинической больницы поздравили с новогодними праздниками, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

«Вместе с первым зампредом Мособлдумы Никитой Чаплиным, Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили детей, находящихся на лечении в инфекционном отделение Мытищинской больнице, с новогодними праздниками», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также поздравили весь медицинский персонал больницы и передали подарки для их детей.