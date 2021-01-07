РИАМО - 7 янв. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова открыла в Истре развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества», там организовали город ремесленников, фермерскую ярмарку и праздничную почту для жителей и гостей региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Главный новогодний праздник губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» будет проходить до 8 января на открытой площадке возле МВК «Новый Иерусалим» с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

«Наш фестиваль - это в первую очередь поддержка производителей. Очень приятно, что к нам приехали не только со многих уголков Подмосковья, но и из других регионов. Каждое лето у нас проходит ярмарка «СЫР! ПИР! МИР!». И второй год подряд мы проводим ее зимой в мини-формате, который приобретает все больше поклонников. Производители очень благодарны, что появилась новая точка сбыта», - сказала Виртуозова.

Она уточнила, что посетители на фестивале могут купить по приемлемым ценам все необходимое к столу, а также подарки и сувениры для родных и друзей.

«Мастерская Рождества» - это 75 домиков с продукцией фермерских хозяйств и 40 - с изделиями ремесленников Подмосковья. Здесь можно продегустировать и купить сыр, мясо, колбасы, сладости, мед, понаблюдать за искусством гончаров, кузнецов, художников.

«В работе с промыслами всегда важно, чтобы они не были архаичными, а наоборот - необходимыми в сегодняшнем быту. Специально к этому Рождеству мы создали новогодние подносы «Зимняя роза». Это эксклюзивная серия, которая выпущена ограниченным тиражом. У самой фабрики таких подносов нет - их можно приобрести пока только на фестивале», - отметила дизайнер-декоратор из Жостова Юлия Герасимова.

«Мастерская Рождества» - это также фудкорт с вкусной едой и горячими напитками из самоваров. Здесь работают уникальные фотозоны в стилистике народных художественных промыслов Московской области: Федоскино, жостовская роспись и богородская игрушка. А еще прямо с фестиваля можно отправить праздничную открытку с теплыми пожеланиями в любую точку планеты.

У посетителей также есть возможность побывать на двух уникальных выставках в МВК «Новый Иерусалим» — «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» и «Небесная мастерская».