РИАМО - 7 янв. В столице за минувшие сутки умерли 76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Всего в городе выявили 843 425 случаев заражения коронавирусом, врачи вылечили 673 692 пациентов.

В рамках борьбы с распространением Covid-19 в общественных местах и пассажирском транспорте нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.