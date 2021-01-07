РИАМО - 7 янв. В столице врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 7410 человек, с начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов, сообщает московский оперштаб.
«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 673 692», - говорится в сообщении.
За сутки в городе выявили 4871 новый случай инфицирования Covid-19, всего в мегаполисе зарегистрировали 843 425 таких случаев.
В Москве проходит кампания по вакцинации жителей от коронавируса. Сделать прививку можно в 70 городских поликлиниках.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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7 ЯНВАРЯ
- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.
- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.
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