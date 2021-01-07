РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске народный коллектив театр-студия «Желтая пирамида» сельского Дома культуры «Романцево» совместно с народным коллективом «Терем» сельского Дома культуры «Надежда» на территории Русского музея обрядов и быта провели реконструкцию традиционных святочных обрядов, их покажут 14 января на портале Министерства культуры РФ, сообщил глава городского округа Николай Пестов.

Народный коллектив театр-студия «Желтая пирамида» сельского Дома культуры «Романцево» совместно с народным коллективом «Терем» сельского Дома культуры «Надежда» на территории Русского музея обрядов и быта знакомит с народными традициями школьников. Музей расположен в Подольске на территории поселка радиоцентра «Романцево».

«Артисты проводят реконструкцию традиционных святочных обрядов конца XIX – начала XX века, собранных в южном Подмосковье в ходе скрупулезной работы с теми, кто хранил их из поколения в поколение. В репертуаре – песни, заклички, исполняемые в костюмах, где каждая тесемочка имеет свое значение. Именно эта программа подольского Русского музея обрядов и быта даст начало общероссийскому проекту «Национальная культура – для школьников», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Проект проводится под эгидой министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества имени Василия Поленова. Он стартует в прямом эфире 14 января на портале Минкульта.

У двенадцати дней, которые придут за Рождеством и продлятся до праздника Богоявления, называющихся на Руси Святками, свое духовное предназначение. С этими днями связана радость людей о родившемся Спасителе. Святочные традиции и святочный фольклор – особые, невероятно яркие, добрые, искрометные. Тем, кто приносил радостную весть с колядками, давали гостинцы.