РИАМО - 7 янв. Мощный снегопад начался в Московском регионе в рождественскую ночь и местами продолжается до сих пор, на улицах активно работают дворники и снегоуборочная техника, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Сугробы на столичных и подмосковных улицах выросли, пешеходам приходится передвигаться медленно и аккуратно. Городские службы расчищают дороги от снега.

Техника успевает справляться с последствиями снегопада. Так, въезд в Москву со стороны Варшавского и Симферопольского шоссе свободный. Небольшие пробки возникли в подмосковном Чехове.

В столичном районе Митино дворники также активно расчищают пешеходные дорожки, коммунальная техника убирает дворовые территории.

На припаркованных автомобилях после снегопада образовались сугробы, некоторым автомобилистам приходится откапывать свои машины.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в регионе выпало около 5% от месячной нормы осадков. Снежный покров Москве вырос до 21 сантиметра, в Подмосковье - до 27 сантиметров.