РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. В ночь с 6 на 7 января впервые в главном храме Росгвардии в подмосковной Балашихе военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского и члены их семей совершили ночную молитву, посвященную празднику Рождества Христова, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Божественная литургия, которую возглавил настоятель храма протоиерей Максим Беликов в сопровождении приходского хора, состоялась с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил.

«В числе прихожан Князь-Владимирского храма ночную молитву совершили военнослужащие дивизии имени имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и члены их семей. После Божественной литургии и проведения священных таинств по традиции к иконе Рождества Христова была торжественно вынесена зажженная свеча как символ Вифлеемской звезды», - говорится в сообщении.

Беликов поздравил прихожан с праздником, а также поблагодарил присутствующих на богослужении представителей генерального подрядчика за неоценимый вклад в возведение уникального храмового комплекса Росгвардии.

«С особой теплотой мы встречаем Рождество Христово, которое несет веру в лучшее, наполняет нас любовью, ведущей к вечному обновлению», – отметил настоятель храма.

Недавно в верхнем ярусе собора стояли строительные леса, а теперь благодаря усилиям архитекторов, инженеров и мастеров-камнерезов его украшает мраморный иконостас, а молельный зал собора освещают более двухсот ламп бра и паникадило. Перед Рождеством завершены отделочные работы в алтаре и притворе, благоустроена прилегающая к храму территория и сквер «Владимирский парк».

Во время рождественской службы был совершен крестный ход и прихожане смогли насладиться звоном 14 колоколов, установленных на звоннице храма.

Несмотря на то, что отделочные работы продолжаются, при храме уже ведется активная приходская жизнь. Беликов проводит встречи и православные беседы с военнослужащими, занимается просветительской работой среди молодежи.