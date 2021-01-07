РИАМО - 7 янв. Столичная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшим в автосервисе на востоке столицы, где погибло два человека, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительной информации, 6 января на территории автосервиса на Рассветной аллее произошло возгорание. В результате ЧП работник и посетитель организации погибли.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор Восточного административного округа Виктор Савицкий.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.