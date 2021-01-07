РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 янв. Юные музыканты из проекта «Мир барабанов» в подмосковном Красногорске записали музыкальное поздравление для горожан с Рождеством, соответствующее видео разместили в Instagram-аккаунте проекта.

«Мы, «Мир барабанов», от всей души поздравляем всех вот таким музыкальным подарком. Желаем вам всего самого светлого, хорошего, праздничного. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом», - говорится в сообщении.

«Мир барабанов» - музыкальная школа Александра Леера для детей и взрослых. В рамках проекта профессиональный ударник учит воспитанников слышать музыку, запоминать ритмические рисунки без длительного погружения в образовательный процесс.

В школе более 150 учеников всех возрастов. В Красногорске три филиала школы.





