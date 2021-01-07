РИАМО - 7 янв. В столице за минувшие сутки подтвердили 4871 новый случай Covid-19, всего в городе зафиксировали 843 425 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

Горожане могут привиться от коронавирусной инфекции в 70 поликлиниках. На вакцинацию следует предварительно записаться. Прививочные пункты работают каждый день с 08:00 до 20:00.

В стране за прошедшие сутки зарегистрировали 23 541 новый случай коронавируса. В том числе 11,4% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки умерли 506 пациентов, выздоровели 23 729 человек.

С начала пандемии в России выявлено 3 332 142 случая коронавирусной инфекции, скончались 60 457 заболевших, врачи вылечили 2 709 452 пациента.

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Текстовая трансляция

7 ЯНВАРЯ

- 76 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Всего в мегаполисе умерли 11 728 заболевших.

- Еще 7410 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели свыше 673 тысяч пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.