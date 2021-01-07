РИАМО - 7 янв. В конце этой недели в Москве и Московской области ожидается до минус 15 градусов, в начале следующей недели в регион придут настоящие сибирские морозы, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие трое суток погода будет ровной. Температура возвращается в рамки климатической нормы. В пятницу ночью температура воздуха составит минус 5 – минус 10 градусов, днем – минус 2 – минус 7 градусов, облачно и небольшой снег», - сказал Тишковец.

Он отметил, что в субботу ночью температура воздуха составит минус 8 – минус 13 градусов, днем – минус 5 – минус 10 градусов. В воскресенье ожидается очередное похолодание до минус 10 – минус 15 градусов ночью, днем будет минус 5 – минус 10 градусов.

«Начиная со следующей недели в Московский регион придут арктические морозы, когда температура воздуха в ночные часы рухнет до минус 15 – минус 20 градусов, где-то по региону – до минус 27 градусов. А днем в лучшем случае – минус 12 – минус 17 градусов», - добавил Тишковец.

Специалист подчеркнул, что впервые за несколько лет в столичный регион придут настоящие сибирские морозы. ​

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