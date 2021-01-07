РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Глава Подольска Николай Пестов поздравил горожан с Рождеством и пожелал здоровья, радости и быть хранимыми Богом.
«У этого праздника всегда особый, неповторимый свет! Сердечно поздравляю со Светлым Праздником Рождества Христова! Будьте здоровы, радостны и Богом хранимы!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.
Он подчеркнул, что замечательные строки о Рождестве принадлежат перу Ивана Шмелева: «Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность... Даже в церковной песне -
Христос рождается – славите!
Христос с небес – срящите!
Слышится хруст морозный...».
В Подмосковье более 1,5 тысячи храмов провели в минувшей ночью Рождественские богослужения. Все прихожане должны соблюдать меры санитарной предосторожности: находиться в масках, сохранять социальную дистанцию. Средства защиты также необходимо использовать при личном общении со священником, в том числе во время исповеди.
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