РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Глава Подольска Николай Пестов поздравил горожан с Рождеством и пожелал здоровья, радости и быть хранимыми Богом.

«У этого праздника всегда особый, неповторимый свет! Сердечно поздравляю со Светлым Праздником Рождества Христова! Будьте здоровы, радостны и Богом хранимы!» – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что замечательные строки о Рождестве принадлежат перу Ивана Шмелева: «Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность... Даже в церковной песне -

Христос рождается – славите!

Христос с небес – срящите!

Слышится хруст морозный...».

В Подмосковье более 1,5 тысячи храмов провели в минувшей ночью Рождественские богослужения. Все прихожане должны соблюдать меры санитарной предосторожности: находиться в масках, сохранять социальную дистанцию. Средства защиты также необходимо использовать при личном общении со священником, в том числе во время исповеди.