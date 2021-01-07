РИАМО - 7 янв. За прошедшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков, в Подмосковье – до 5 миллиметров, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве выпало 3 миллиметра осадков, по области – от 0 до 5 миллиметров осадков. Что касается снежного покрова, то он вырос до 21 сантиметра, в Московской области – от 11 до 27 сантиметров», - сказал Тишковец.

По его словам, в результате снегопада за прошедшие сутки в Московском регионе выпало 5,6% от месячной нормы осадков.​

Он добавил, что столица впервые вошла в климатическую норму по сугробам.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.