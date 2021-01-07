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Александр Манзюк
В ночь на 7 января православные христиане начали праздновать Рождество Христово, во всех храмах прошли праздничные литургии.
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Александр Манзюк
Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.
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Александр Манзюк
Прихожане собираются на праздничную литургию у входа в Высоко-Петровский мужской монастырь.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: верующие в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве во время Рождественского богослужения
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: верующие в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве во время Рождественского богослужения
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: верующие в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве во время Рождественского богослужения
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: верующие в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве во время Рождественского богослужения
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Из-за ситуации с распространением коронавируса рождественские богослужения проходили с соблюдением всех требований безопасности.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Рождественская служба в Высоко-Петровском мужском монастыре в Москве
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