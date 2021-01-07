РИАМО - 7 янв. На портале «Узнай Москву» открылся рождественский онлайн-квест, посвященный храмам города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Цифровые возможности портала «Узнай Москву» позволяют пользователям находить интересные сведения и расширять свой кругозор не выходя из дома», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

Вопросы квеста посвящены храму Иоанна Воина на Большой Якиманке, церкви Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке, храму Покрова Пресвятой Богородицы и другим.

Также участники должны будут отгадать столичный храм, который впервые упоминается в 1625 году и был построен в честь святого Георгия Победоносца. Здание данного религиозного объекта располагалось на окраине города, где сейчас проходит Садовое кольцо.

Также в квесте есть загадка. Участникам предстоит назвать имя старосты древней церкви Спаса на Песках, который являлся родственником известного драматурга.

Всего квест включает в себя десять вопросов.

На портале «Узнай Москву» есть описания свыше 2 тысяч зданий и сооружений города, а также более 140 маршрутов по столице и около 80 различных квестов.