РИАМО - 7 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Рождеством и пожелал им крепкого здоровья и большого счастья.

«Этот праздник несет людям радость и надежду, которые так необходимы всем нам в этот сложный период времени», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что Covid-19 внес в жизнь ограничения, но ничто не может помешать людям дарить любовь и тепло своим близким, а также проявлять заботу об одиноких и пожилых людях, о тех, кто нуждается во внимании.

Собянин высказал уверенность в том, что стремление творить добро останется с горожанами на целый год, а еще в столице сохранится атмосфера поддержки, которая родилась в дни пандемии.

«Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья. Пусть в Рождество исполнятся ваши самые заветные желания и мечты!» - заключил мэр.

Жителей столицы с Рождеством поздравил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В этот радостный и светлый день наши сердца наполнены любовью и надеждой, мы оставляем в прошлом все плохое и начинаем новый год с чистых помыслов и добрых дел», - написал Шапошников в своем Twitter-аккаунте.

Он пожелал москвичам благополучия, здоровья, радости и благодати.