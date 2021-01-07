РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Жителей Балашихи пригласили на праздничное рождественское мероприятие в парк «Пехорка» в четверг, оно начнется в 12:00, сообщается в Instagram-аккаунте дирекции парков Балашихи.

На мероприятие приглашают всех желающих. Оно состоится в рамках областной акции «Зима в Подмосковье».

«Уже совсем скоро -7 января встречаемся с вами на сцене в парке «Пехорка» на рождественской программе. Начало в 12:00. Ждем всех!» - говорится в сообщении.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. Его празднуют 7 января. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.