РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей с Рождеством Христовым и пожелал всем здоровья, мира и добра, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В эту светлую ночь сердца наши наполняются верой, надеждой и радостью! Спаситель учит нас быть терпимее и добрее, помогать ближнему и не бросать в беде», - сказал глава Люберец.

Он подчеркнул, что в эти дни, когда весь мир борется с серьезным недугом, горожане уповают на милость Божию и обращают молитвы небесам.

«Искренне желаю всем здоровья, мира, добра, света Рождественской звезды! С праздником вас, дорогие земляки!» - заключил Ружицкий.