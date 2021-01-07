РИАМО - 7 янв. Возгорание произошло на складе на юге столицы, площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в 01:33 в четверг. Пожар произошел в складском помещении по адресу: улица Никопольская, дом 4.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. В 03:21 пожар был локализован и в 03:47 ликвидирован», - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших при возгорании на складе не поступало. Пожар тушили 67 человек и 26 единиц техники.

Лаборатория столичного главка МЧС России провела замеры воздуха. Согласно исследованию, ПДК вредных примесей в воздухе на месте пожара не было превышено.