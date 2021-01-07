РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 янв. В Домодедове с 8 января в городской поликлинике можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«С 8 января 2021 года в городской поликлинике ДЦГБ с 13:30 до 14:00 можно сделать вакцину «ЭпиВакКорона» без предварительной записи (воскресенье - выходной день)», - говорится в сообщении.

При себе желающим сделать прививку необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результат анализа крови на наличие антител не требуется.

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- За сутки в России зарегистрировали 23 541 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 228 больных. В Москве - 4 871.