РИАМО - 7 янв. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Рождеством и пожелал всем успехов и благополучия, сообщает kp.ru.

Глава государства уточнил, что этот христианский праздник освещает мир светом добра и любви, а также дарит людям радость и надежду.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения. Искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога», - говорится в тексте поздравления президента.

Он подчеркнул, что данная работа заслуживает самого глубокого уважения.

На Рождество Путин пожелал россиянам успехов, благополучия, а еще исполнения желаний.​