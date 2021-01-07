РИАМО - 7 янв. На территории Московской области до 11:00 четверга прогнозируется снег, местами сильный, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«При снеге воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев», - говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовали обходить шаткие строения, деревья, мосты и эстакады. Кроме того, следует остерегаться оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.

Кроме того, спасатели предупредили, что из-за сильного снега в регионе возможно нарушение энергоснабжения.

Также в Московском регионе из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности, он действует до 8 января.

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