РИАМО - 7 янв. В рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) за пять лет гранты мэра Москвы на реализацию своих инициатив получили свыше тысячи НКО, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики города.

В 2019 году победителями в десяти номинациях стали 234 НКО. Среди них — благотворительные фонды, молодежные и волонтерские объединения, семейные клубы и другие.

«На реализацию социально значимых инициатив, победивших на конкурсе 2019 года, было выделено 400 миллионов рублей. Благодаря этому поддержку в 2020 году получили более полумиллиона москвичей. Это дети и родители, люди с особенностями здоровья, а также те, кто помогает бездомным животным», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В 2019 году 187 проектов победили в категории до 2,5 миллиона рублей, еще 47 — до 700 тысяч рублей.

На грант мэра города центр поддержки материнства и безопасного детства «Мария мама» увеличил число обучающихся в «Школе первой помощи детям». Здесь родителям рассказывают, что делать в критической ситуации: если у ребенка судороги, потеря сознания, отравление, травмы и так далее.

В рамках проекта «Копилка опыта» благотворительный фонд «Цвет жизни» на средства гранта обустроил кухни, парикмахерские и мастерские в школах-интернатах и центрах содействия семейному воспитанию. Здесь дети-сироты и ребята с особенностями развития могут научиться готовить и получить навыки по разным профессиям.

Фонд помощи хосписам «Вера» на средства гранта выпустил книгу «Волонтеры в хосписной помощи», в которой рассказал об опыте работы с добровольцами. Также в издании есть личные истории волонтеров и организаторов фонда.

Еще благодаря гранту в мегаполисе запустили проект WheelGo (благотворительный фонд «Хрупкие люди»). В его рамках горожане, у которых несовершенный остеогенез, могут взять коляску с электроприводом для прогулки по парку.