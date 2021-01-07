РИАМО - 7 янв. В подъездах московских домов в прошлом году установили 120 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, данная работа ведется по заявкам горожан, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе, общение», - сказал заммэра.

Он уточнил, что столичные новостройки сразу оборудуют подъемниками, а в домах старой постройки они не предусмотрены и устанавливаются по заявкам жильцов.

По его словам, при установке данных устройств в приоритете более удобные вертикальные подъемники. Их ставят в домах, если позволяют технические условия.

«Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 метров. В 2020 году такие подъемные устройства оборудовали в 47 подъездах», - пояснил Бирюков.

Также в подъездах ставят подъемники наклонного типа. Данное устройство монтируют на стойках вдоль стены параллельно лестнице. В 2020 году в мегаполисе поставили 73 таких конструкции.

В доме, где узкие лестницы, устанавливаются платформы, которые в сложенном виде почти незаметны.

Заммэра отметил, что в 2011-2020 годах в мегаполисе в подъездах смонтировали свыше 1,4 тысячи подъемных платформ.

По его словам, в домах также проводят и иные работы по созданию безбарьерной среды. В них устанавливают пандусы и поручни на входе, двери с доводчиками, которые открываются дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

«Для использования подъемной платформы человек нажимает кнопку связи и вызывает сотрудника диспетчерской, который запускает подъемник и с помощью системы видеонаблюдения контролирует весь путь до выхода из подъезда», - добавил Бирюков.

Заявление об установке в подъезде подъемника следует подавать в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице, а также медрекомендацию об использовании кресла-коляски.