РИАМО - 7 янв. В четверг температура воздуха в Москве и Московской области может опуститься до минус 8 градусов, возможен небольшой снег, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6 - минус 4 градуса, по области - минус 8 - минус 3 градуса», - говорится в сообщении.

Скорость восточного ветра будет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня будет 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 90%.

Специалисты отмечают, что данная погода является комфортной для большинства метеозависимых людей.