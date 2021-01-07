РИАМО - 7 янв. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий по традиции совершил Рождественское богослужение в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Праздничная служба сопровождалась песнопениями женского хора обители.

«Празднуя пришествие в мир Господа нашего Иисуса Христа, мы не только воспоминаем историческое событие ни с чем не сравнимой важности, но и переживаем глубоко личное для каждого торжество. Возлюбленные, шлю всем вам сердечное поздравление с мироспасительным праздником Рождества Христова и молитвенные благопожелания счастья, здравия и во всем благого поспешения в Новом году и во все дни жизни вашей! Благословение и милости Богомладенца Иисуса да пребудут со всеми вами!» - говорится в Рождественском послании митрополита Ювеналия.

В Подмосковье более 1,5 тысячи храмов провели в минувшей ночью Рождественские богослужения. Все прихожане должны соблюдать меры санитарной предосторожности: находиться в масках, сохранять социальную дистанцию. Средства защиты также необходимо использовать при личном общении со священником, в том числе во время исповеди.