РИАМО - 6 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Рождеством Христовым и пожелал всем провести его рядом с близкими.
Он также опубликовал фотографии подмосковных городов, которые празднично украшены: Красногорск, Истра, Электросталь, Серпухов, Подольск, Коломна и другие.
Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.
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