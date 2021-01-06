РИАМО - 6 янв. В московских воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево в среду вечером задержали и отменили 25 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали семь рейсов, еще пять отменили. В воздушной гавани Шереметьево отменен один рейс, задержано четыре. В Домодедове задержали семь прилетов и вылетов, еще один рейс отменили.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.