РИАМО - 6 янв. В Котельниках состоялся спортивный праздник на коньках «Рождественский сочельник», в нем приняли участие жители города всех возрастов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Открыл праздник и поздравил всех с наступившим Новым годом министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

«В Подмосковье в новогодние праздники традиционно проходят физкультурно-спортивные мероприятия. С наступлением морозов и достаточным количеством снежного покрова для всех жителей открываются катки и лыжные трассы. Вариантов провести каникулы активно и с пользой для здоровья много», - отметил министр.

Он добавил, что на спортивном празднике жители Котельников зарядились хорошим настроением и бодростью.

«Проводить праздники на свежем воздухе полезно, так как это укрепляет иммунитет, что очень важно сегодня. Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Будьте здоровы», - сказал Терюшков.

Для жителей организовали массовое катание и конкурсы на льду. Покаталась на коньках вместе с со всеми и трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова.

«Домашний отдых прекрасен по-своему, но времяпровождение на свежем воздухе всегда приносит радость и укрепляет здоровье. Гладя на сегодняшнее мероприятие - на то, как родители катаются вместе с детьми - заряжаешься позитивной энергией и желанием творить добро. Занимайтесь, тренируйтесь, проводите время на улице – это полезно», - отметила Солдатова.

Также во время праздника министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков вместе с главой Котельников Сергеем Жигалкиным посетили спортшколу олимпийского резерва «Белка» и поздравили спортсмена из паралимпийской сборной России по конному спорту, чемпиона России Владислава Пронского с Новым годом и наступающим Рождеством.

Пронский активно тренируется перед чемпионатом страны и готовится представлять национальную команду на Паралимпийских Играх в Токио.