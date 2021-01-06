РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий призвал жителей муниципалитета соблюдать все меры предосторожности в период пандемии коронавируса на рождественских службах в храмах.

«Дорогие друзья! Конечно, все мы хотим сегодняшний вечер провести в храме и приобщиться к благости Божией. Но, к сожалению, пока ситуация с распространением коронавирусной инфекции не позволяет сделать это в полном объеме. Очень прошу вас, по возможности, останьтесь в этот вечер дома!» - написал Ружицкий в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что на службах в храмах следует соблюдать все необходимые меры предосторожности и беречь себя.

В храме обязательно нужно надеть маску, также следует соблюдать социальную дистанцию.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии оно входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.

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