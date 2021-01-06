РИАМО - 6 янв. На рождественские богослужения в войсковые храмы Москвы и Подмосковья отправятся порядка 5 тысяч православных военнослужащих, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Например, военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском храме Преображения Господня», - говорится в сообщении.

Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа посетят литургию в войсковом храме Иоанна Воина.

Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений праздничные богослужения проведут в войсковых храмах и молельных комнатах.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии оно входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.