РИАМО - 6 янв. Подмосковные горнолыжные курорты вошли в тройку самых любимых мест в стране для отдыха на Рождество, сообщает портал ТурСтат.

«В первую десятку курортов и мест России для отдыха на Рождество вошли горные курорты Сочи, курорты Московской области, курорты Ленинградской области, курорты Алтая, курорты Ставрополья, Байкал, Москва, Казань, горные курорты Кавказа и курорты Башкирии», - говорится в сообщении.

За горные курорты в Сочи отдали свои голоса 21% опрошенных, за курорты Московской области («Сорочаны», «Степаново», «Яхрома») - 17%, за курорты Ленинградской области («Игора», «Коробицыно», «Охта Парк») - 11%.

Топ составили по итогам интернет-опроса свыше 10 тысяч посетителей портала этой зимой.

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