РИАМО - 6 янв. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн отметил, что самыми выгодными являются вложения средств не в мировые валюты, а в эффективные технологии и бизнесы, сообщает Nation News.

Он уточнил, что падение производства из-за пандемии Covid-19, рост госдолгов и огромные дополнительные эмиссии слабо обеспеченных валют оказывают сильное влияние на доллар и евро, а еще на государственные ценные бумаги.

«Выйти из кризиса, укрепить экономики и обеспечить выполнение своих финансовых обязательств крупные страны собираются за счет более слабых стран. После того, как США не удалось полностью «поживиться» за счет Китая, лидеры англо-саксонской цивилизации могут переключиться на ЕС», — отметил Гольдфайн.

Он уточнил, что сейчас сложно сказать доллар или евро в текущем году будет предпочтительнее для вложений.

Экономист подчеркнул, что лучше не хранить деньги в одном месте и в одном виде, а использовать несколько видов сбережений.

«Если случится всеобщее обрушение мировой финансово расчетной системы, то в выигрыше могут оказаться вложения в не переоцененные эффективные технологии и бизнесы, продукция которых будет востребована в любой кризис, такие как энергия, коммуникации», — заключил эксперт.