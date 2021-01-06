РИАМО - 6 янв. Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн отметил, что самыми выгодными являются вложения средств не в мировые валюты, а в эффективные технологии и бизнесы, сообщает Nation News.
Он уточнил, что падение производства из-за пандемии Covid-19, рост госдолгов и огромные дополнительные эмиссии слабо обеспеченных валют оказывают сильное влияние на доллар и евро, а еще на государственные ценные бумаги.
Он уточнил, что сейчас сложно сказать доллар или евро в текущем году будет предпочтительнее для вложений.
Экономист подчеркнул, что лучше не хранить деньги в одном месте и в одном виде, а использовать несколько видов сбережений.
«Если случится всеобщее обрушение мировой финансово расчетной системы, то в выигрыше могут оказаться вложения в не переоцененные эффективные технологии и бизнесы, продукция которых будет востребована в любой кризис, такие как энергия, коммуникации», — заключил эксперт.
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