РИАМО - 6 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим Рождеством и отметил, что в столичных парках сейчас настоящая зимняя сказка.

«Прошлый год внес коррективы во многие планы. Сейчас мы ограничены в массовых гуляниях, нет уже привычных фестивальных площадок. Но мы все равно постарались добавить яркости в новогодние праздники», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что город украсили, чтобы подарить жителям столицы праздничное настроение. В мегаполисе наряжены новогодние елки, залиты катки, а в парках царит настоящая зимняя сказка.

«С наступающим Рождеством, москвичи!» - заключил Собянин.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии оно входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.