РИАМО - 6 янв. В рождественский сочельник в общественном транспорте Московской области юным пассажирам раздают сладости, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В преддверии Рождества Христова в транспорте Подмосковья продолжаются новогодние сюрпризы для пассажиров», — говорится в сообщении.

Также в Истре, Кашире и Раменском пассажиров общественного транспорта встречают ростовые куклы и ряженые с песням и плясками.

В рождественскую ночь в храмах и церквях региона пройдет праздничная литургия. В храмах следует надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.