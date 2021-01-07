РИАМО - 7 янв. В ночь на четверг православные христиане начали праздновать Рождество Христово, во всех храмах пройдут праздничные литургии, а также в Московском регионе подготовили мероприятия в честь Рождества.

Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.

Безопасность

В Подмосковье пожарную безопасность проведения религиозных служб обеспечивают сотрудники МЧС России. Под их контролем находятся 516 храмов, церквей и соборов области.

Более 400 сотрудников Росгвардии вместе с полицейскими обеспечивают охрану общественного порядка в местах проведения праздничных богослужений. Они взяли под охрану более 800 религиозных объектов в Московской области.

В Москве порядка 800 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечивают пожарную безопасность рождественских мероприятий. Дежурство проходит в 475 храмах, церквях и соборах.

Транспорт

В рождественскую ночь общественный транспорт столицы будет развозить пассажиров допоздна, чтобы верующие могли посетить литургию, а затем спокойно уехать домой.

Столичная подземка и Московское центральное кольцо будут открыты до 02:00, наземный транспорт будет перевозить пассажиров 168 маршрутов до 03:00. Кроме того, в городе работают 15 ночных маршрутов.

В ночь на 7 января и утром на Московских центральных диаметрах будут запущены дополнительные поезда. Перед поездкой на МЦД следует уточнить расписание движения поездов на сайте ЦППК.

Антиковидные меры

Из-за ситуации с распространением коронавируса рождественские богослужения проводятся с соблюдением всех требований безопасности.

На праздничной литургии следует находиться в маске, желательно в перчатках. По рекомендации Роспортебнадзора следует соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Ранее в РПЦ попросили пожилых прихожан воздержаться от посещения храмов на Рождество. Для верующих организуют прямые трансляции служб из храмов.

В частности, можно будет посмотреть рождественское богослужение, которое патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет в храме Христа Спасителя в Москве. Трансляция пройдет по ТВ и на портале патриархия.ru. Начало трансляции в 23:00.

Из-за коронавируса в этом году на службу в храм Христа Спасителя пускают только по приглашениям.

Мероприятия

В Москве из-за ситуации с коронавирусом не проводятся крупные фестивали. Но в регионе можно посетить различные праздничные мероприятия, покататься на коньках и лыжах. В Подмосковье также открыты музеи.

В подмосковной Истре до 8 января проходит фестиваль «Мастерская Рождества» в рамках проекта губернатора региона «Зима в Подмосковье». Там можно поучаствовать в мастер-классах, купить продукцию фермеров из Подмосковья и других регионов России.

В рамках фестиваля возвели сказочный городок из более чем 100 новогодних домиков, девяти улочек и двух площадей. Лучшие гончары, кузнецы и художники Московской области продемонстрируют здесь свое профессиональное мастерство.

Уличный театральный фестиваль «Под куполом Волшебства» в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» с 16:00 до 19:00 7 января будет радовать зрителей короткими спектаклями и импровизациями.

Столичные парки и музеи также подготовили онлайн-программы на Рождество для всех желающих. В их рамках проведут мастер-класс по созданию рождественского ангела, онлайн-концерты, видеолекцию об истории и архитектурных особенностях церкви Влахернской иконы Божией Матери и многое другое.​