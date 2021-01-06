РИАМО - 6 янв. В преддверии Рождества на 479 дорогах Подмосковья к 454 церквям и храмам убрали снег и обработали их реагентами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В работах было задействовано 1,1 тысячи единиц спецтехники и 1,6 тысячи дорожных рабочих», — говорится в сообщении.

Работы по очистке от снега также провели на подходах к пешеходным переходам, тротуарах, на остановках и заездных карманах. Кроме того, рабочие убрали мусор на остановках и в полосах отвода дорог, автопарковки привели в порядок.

«Минтранс Московской области призывает автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными на дорогах в период праздников», — подчеркивается в материале.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Рождество — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.