РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В рамках партийной акции «С Новым годом, ветеран!» глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил участника Великой Отечественной войны Ивана Сподина и поздравил его с праздниками, а также передал подарки от регионального отделения партии, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения «Единой России».

В мероприятии приняли участие исполнительный секретарь МОП Владимир Беловодский и депутат местного совета Дмитрий Сухов. Глава муниципалитета вручил Ивану Александровичу мобильный телефон и сертификат на бесплатную связь в рамках другой партийной акции — «Мобильные бригады помощи».

«Еще раз хочется поблагодарить ветеранов за их подвиги, труды, и, конечно, поздравить с новогодними праздниками. Пусть все невзгоды минувшего года остаются лишь в воспоминаниях, а 2021 год станет временем достижений и побед! Надеюсь, эти небольшие подарки будут полезны и принесут радость! От всей души желаю нашему герою здоровья, долголетия, благополучия! Счастья и мира семье! Берегите себя!» — сказал Ружицкий.

Иван Александрович с 13 лет работал в колхозе, а в 17 лет ушел добровольцем на фронт, где служил минометчиком. После окончания войны был переброшен на Дальний Восток, где принимал участие в войне с Японией. В мирное время почти 30 лет проработал на вертолетном заводе имени Н.И. Камова.